Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE schiebt sich am Nachmittag vor

Das Papier von Brenntag SE konnte um 18.07.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 62,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 63,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 185.011 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 87,40 EUR markierte der Titel am 01.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,74 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 6,50 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 92,67 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,71 Prozent auf 4.533,10 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.132,50 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Brenntag SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Was Analysten von Brenntag SE erwarten

Brenntag-Aktie zieht an: Brenntag wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr

Brenntag-Aktie im Minus: Beteiligung in Saudi-Arabien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag