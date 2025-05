Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 59,78 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 59,78 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,74 EUR nach. Bei 60,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.996 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 74,41 EUR angegeben.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,98 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Buy

Brenntag SE-Analyse: DZ BANK senkt Brenntag SE-Aktie auf niedrigere Bewertung

Brenntag-Aktie klar tiefer: Brenntag schneidet schlechter ab als erwartet