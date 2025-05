Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag kaum verändert

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 59,98 EUR.

Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 59,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 60,04 EUR. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 59,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54.198 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 14,27 Prozent niedriger. Bei 51,70 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,41 EUR an.

Am 14.05.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,00 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,69 EUR je Brenntag SE-Aktie.

