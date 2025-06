Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Donnerstagnachmittag

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 57,94 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 57,94 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 57,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 99.364 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Mit Abgaben von 10,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 70,50 EUR angegeben.

Brenntag SE gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,00 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,50 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

