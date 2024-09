Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 65,50 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 65,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 65,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,26 EUR. Zuletzt wechselten 88.979 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 24,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.08.2024 bei 62,24 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 5,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,12 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 78,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

