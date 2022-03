Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert südwärts

Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 74,52 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 14.392 Punkten notiert. Bei 74,40 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,48 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.607 Stück gehandelt.

Am 01.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,40 EUR. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,82 EUR am 11.03.2022.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 91,63 EUR. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Brenntag SE gehört zu den Weltmarktführern in der Chemiedistribution und erfüllt innerhalb des Konzerns eine Holdingfunktion. Ihr obliegt die Verantwortung für die strategische Ausrichtung der Gruppe, das Risikomanagement sowie die zentrale Finanzierung. Operativ fungiert Brenntag als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Zum Kerngeschäft gehören weltweite Business-to-Business-Lösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Das Unternehmen bezieht von seinen Lieferanten große Mengen an Chemikalien, die kommissioniert und in bedarfsgerechten Größen weltweiten Kunden angeboten werden. Hinzu kommen Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackungen, Bestandsverwaltung und technische Serviceleistungen. Der Kundenstamm besteht aus Unternehmen in den Branchen Beschichtungen, Nahrungsmittel, Öl & Gas, Pharma, Körperpflege und Trinkwasseraufbereitung.

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie legt zu: Brenntag plant weiteres Wachstum - Dividende erhöht

Ausblick: Brenntag legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Analysten optimistisch für Brenntag-Aktie: Chemikalienhändler profitiert vom Konzernumbau

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag