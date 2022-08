Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 69,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 69,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.136 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 91,67 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 10.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,86 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.061,20 EUR – ein Plus von 45,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 3.470,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

