Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 62,30 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 62,30 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 62,14 EUR. Bei 62,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 113.329 Stück.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 25.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,48 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 78,14 EUR.

Am 13.08.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 4,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 12.11.2025.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

