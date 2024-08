Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag in Grün

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 64,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 64,60 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,00 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.659 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 34,86 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,24 EUR am 14.08.2024. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 3,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,70 EUR aus.

Am 13.08.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Brenntag SE am 12.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich im Plus