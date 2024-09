Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 62,02 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 62,02 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 62,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 61,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 74.452 Aktien.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 40,47 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,12 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,70 EUR.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 4,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Brenntag SE am 12.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

