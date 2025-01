Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Freitagnachmittag

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 57,74 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,54 EUR aus. Bei 57,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 113.160 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Mit Abgaben von 6,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,29 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 12.11.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,58 EUR je Brenntag SE-Aktie.

