Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Dienstagvormittag

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 57,44 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 57,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 57,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.089 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 68,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 19,99 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (51,70 EUR). Mit Abgaben von 9,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,50 EUR.

Am 14.05.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,98 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,73 Prozent gesteigert.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,50 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

