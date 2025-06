Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Montagmittag Verluste

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 55,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 55,98 EUR abwärts. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,26 EUR. Zuletzt wechselten 109.888 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,12 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,16 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,50 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4,07 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 4,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Brenntag-Aktie stabil: Jefferies senkt Brenntag auf 'Underperform'

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren