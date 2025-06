Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag gesucht

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 57,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,6 Prozent auf 57,94 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 58,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,02 EUR. Zuletzt wechselten 1.198 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,92 EUR erreichte der Titel am 04.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,50 EUR.

Brenntag SE gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 13.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

