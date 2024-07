Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 64,80 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 64,80 EUR abwärts. Bei 64,80 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 64,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 3.662 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,44 Prozent hinzugewinnen. Am 12.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 3,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 14.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,53 Mrd. EUR gelegen.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,01 EUR fest.

