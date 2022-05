Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Donnerstagvormittag zu

Um 26.05.2022 09:22:00 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 70,44 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,74 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,74 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.162 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,40 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,67 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,54 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 11.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 4.533,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 3.132,50 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Brenntag SE am 10.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 09.08.2023 dürfte Brenntag SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

