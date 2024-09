Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Freitagmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 66,28 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 66,28 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,36 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,86 EUR. Zuletzt wechselten 112.861 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 23,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 61,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 7,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,70 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 13.08.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 EUR, nach 1,23 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,65 EUR je Brenntag SE-Aktie.

