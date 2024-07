Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag gefragt

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 65,96 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 65,96 EUR nach oben. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,12 EUR. Bei 66,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.990 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 32,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 62,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,37 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,13 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,70 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

