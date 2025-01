Brenntag SE Aktie News: Anleger greifen bei Brenntag SE am Donnerstagmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 61,06 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 61,06 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,18 EUR. Mit einem Wert von 59,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 62.874 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 29,91 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 54,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 76,29 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,18 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

