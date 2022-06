Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie notierte um 30.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 60,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 60,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.685 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 87,40 EUR markierte der Titel am 01.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 30,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,36 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,58 EUR.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.533,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 3.132,50 EUR umgesetzt.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 10.08.2022 erwartet. Brenntag SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

