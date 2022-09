Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:22 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 61,84 EUR zu. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 61,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.225 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 85,40 EUR markierte der Titel am 02.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 58,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 5,75 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 92,25 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,87 EUR je Aktie generiert. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.061,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.470,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Brenntag SE am 09.11.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2022 6,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

