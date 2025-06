Britische Wirtschaft schrumpft erstmals seit einem halben Jahr

Heute im Fokus

Aktien von Allianz, Munich Re und Co. schwach nach Barclays-Studie. RWE trifft mit Hybridanleihe auf hohe Nachfrage. Aktien von TUI und Lufthansa fallen: Sorgen vor Konflikt mit dem Iran nehmen zu. China schweigt zu Details der Zoll-Einigung mit den USA. Brainlab peilt Börsengang in Frankfurt an. Airbus erwartet wachsende Flugzeugnachfrage.