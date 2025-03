Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom gewinnt am Freitagnachmittag kräftig

So entwickelt sich Broadcom

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Broadcom. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 7,0 Prozent auf 192,00 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,0 Prozent auf 192,00 USD. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 192,25 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,53 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.735.324 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 251,87 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 23,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 119,80 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 37,60 Prozent wieder erreichen.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,38 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.110,00 USD.

Broadcom gewährte am 12.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,85 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 14,05 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 9,30 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Broadcom am 12.06.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,47 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Milliardenportfolio enthüllt: Die zehn wichtigsten US-Aktien der UBS im vierten Quartal 2024

Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht Verluste

Schwacher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 aktuell