Cathie Wood hat erneut in NVIDIA investiert - und zwar mit ihrem Flaggschiff-ETF ARK Innovation. Damit setzt die bekannte Investorin wieder auf den KI-Riesen, den sie zuvor zu früh verkauft hatte.

• ARK Innovation ETF kauft wieder NVIDIA-Aktien

• Cathie Wood verpasste KI-getriebene Rally

• Wood bleibt überzeugt von Künstlicher Intelligenz



Cathie Wood, Gründerin der Investmentgesellschaft ARK Invest, ist nach wie vor großer Fan von Künstlicher Intelligenz, die sie als revolutionärste Technologie der Geschichte bezeichnet. Schon bevor der Hype rund um KI und NVIDIA losging, hatte Wood sich als glühende Verfechterin von Künstlicher Intelligenz positioniert, NVIDIA frühzeitig als führenden Akteur erkannt und in den Chipriesen investiert, erinnert MarketWatch. Doch just bevor der große KI-Boom Mitte 2023 einsetzte, hatte sie die Position aus ihrem Flaggschiff ARK Innovation ETF (ARKK) verkauft - und damit eine massive Kursrally verpasst, die bis 2024 anhielt.

Wood hatte den früheren Verkauf stets damit begründet, dass künftig vor allem Software im KI-Bereich dominieren werde: "Wir glauben, dass für jeden Dollar, der in KI-Hardware investiert wird, weitere 10 Dollar in KI-Software investiert werden", hatte Wood Anfang 2024 in einem Podcast angemerkt. Dennoch zeigt der jüngste Kauf, dass NVIDIA aus ihrer Sicht strategisch weiterhin eine Schlüsselrolle spielt.

Wood setzt wieder auf NVIDIA

Nun ist Wood jedoch zurückgekehrt - und zwar mit einer beachtlichen Kauforder für ihren ARKK. Am 7. April erwarb der ETF 151.979 Aktien des KI-Chipherstellers im Wert von rund 14,8 Millionen US-Dollar, wie MarketWatch berichtet. Die Rückkehr in den ETF macht NVIDIA demnach aktuell zur 32.-größten Position im Portfolio, mit einem Anteil von 0,33 Prozent.

Zuvor hatte die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ einen kräftigen Rücksetzer erlebt: Innerhalb von zwei Tagen hatte das Papier fast 15 Prozent an Wert verloren und war am 4. April auf ein Elf-Monats-Tief gefallen - unter anderem aufgrund neuer US-Zölle. Seit dem Allzeithoch Anfang Januar, als eine NVIDIA-Aktie zeitweise 153,13 US-Dollar gekostet hatte, ist der Kurs insgesamt bis zuletzt um etwa 27,7 Prozent eingebrochen auf 110,71 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 14. April 2025).

Experten zuversichtlich für NVIDIA

Ähnlich wie Wood ist auch das Gros der Experten zuversichtlich gestimmt mit Blick auf die künftige Entwicklung von NVIDIA. So zählen etwa die Analysten der Bank of America den Chipgiganten neben Broadcom, Lam Research und Cadence Design Systems weiterhin zu einem der besten Halbleiterwerte. "Wir glauben, dass die Aktie eine besonders attraktive Gelegenheit für eines der einzigartigsten und hochwertigsten Technologieunternehmen bietet, das die größten und am schnellsten wachsenden langfristigen Trends anführt", betonte etwa BoA-Analyst Vivek Arya TipRanks zufolge.

Das durchschnittliche Kursziel liegt dort derzeit bei 175,06 US-Dollar und damit etwa 58 Prozent über dem aktuellen Niveau. Von insgesamt 41 bewertenden Wall Street-Analysten empfehlen 37 die Aktie zum Kauf, während vier zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gibt es unterdessen aktuell keine (Stand: 14. April 2025).

