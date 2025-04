Milliardendeal geplatzt

Die Milliardenübernahme von Allegro MicroSystems durch ON Semiconductor ist vom Tisch. Nachdem Allegro das Barangebot im März als unzureichend abgelehnt hatte, hat ON nun die Reißleine gezogen und das Übernahmeangebot zurückgenommen.

• ON Semiconductor nicht mehr an Allegro MicroSystems interessiert

• Vorwürfe in Richtung Allegro-Vorstand

• ON Semi will sich nun auf andere Initiativen wie Aktienrückkauf konzentrieren

Die Übernahme von Allegro MicroSystems durch ON Semiconductor ist gescheitert. ON Semiconductor hatte im Februar ein unaufgefordertes Barangebot in Höhe von 35,10 US-Dollar je Aktie - insgesamt rund 6,9 Milliarden US-Dollar - für den kleineren Konkurrenten vorgelegt, welches von Allegro Anfang März publik gemacht und als "unzureichend" zurückgewiesen wurde. Statt das Angebot zu erhöhen, hat ON nun die Reißleine gezogen.

ON Semiconductor scheitert mit Allegro-Übernahme

Wie ON Semiconductor am Montag per Pressemitteilung bekanntgab, habe man das Übernahmeangebot für Allegro MicroSystems zurückgezogen. "Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass ein Zusammenschluss mit onsemi für alle Stakeholder beider Unternehmen von Vorteil wäre. Nach sorgfältiger Prüfung haben wir uns jedoch entschieden, unser Übernahmeangebot zurückzuziehen, da der Vorstand von Allegro zögert, sich umfassend mit unserem Angebot auseinanderzusetzen und es zu prüfen", wird ON-CEO Hassane El-Khoury in der Mitteilung zitiert. Damit endet der Versuch von ON, durch den Kauf des Anbieters von integrierten Sensorschaltkreisen seine Position in der Automobilindustrie zu stärken. Laut "Reuters" hätte ON Semi durch die Übernahme eine größere Präsenz auf dem Markt für Energiemanagementsysteme für Elektrofahrzeuge sowie für Chips erlangt, die für Systeme zur Unterstützung der Brems- und Lenkfunktionen von Fahrzeugen benötigt werden.

ON Semiconductor will Wert für Aktionäre anders steigern

Trotz des Scheiterns der Übernahmepläne zeigt sich ON Semiconductor weiterhin überzeugt von seiner Ausrichtung. "onsemi ist sowohl strategisch als auch finanziell gut aufgestellt, und wir konzentrieren uns weiterhin stark auf die Umsetzung unserer zentralen Wachstumsinitiativen und verfolgen gleichzeitig unseren wertsteigernden Kapitalallokationsansatz. Mit marktführender Technologie, einer robusten Innovationspipeline und einer klaren strategischen Roadmap sehen wir weiterhin erhebliche langfristige Chancen in unseren Kernmärkten Automobil-, Industrie- und KI-Rechenzentren", erklärte El-Khoury in der Pressemitteilung weiter. Man werde sich nun auf andere Möglichkeiten zur Steigerung des Aktionärswerts konzentrieren und beispielsweise weiteres Kapital für das bestehende Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens bereitstellen.

Aktie von Allegro MicroSystems bricht ein

Die Aktie von Allegro MicroSystems hat seit Mitte 2023 deutlich an Wert verloren, da seine Hauptkunden aus der Automobilindustrie unter sinkenden Umsätzen litten und daher laut "Reuters" ihre Chipbestellungen bei dem Unternehmen reduzierten. Die Aussicht auf eine Übernahme durch ON Semiconductor verlieh der Aktie Anfang des Jahres jedoch neuen Schwung. Nun folgt mit der Zurücknahme des Angebots jedoch der herbe Rückschlag: Die Allegro-Aktie verlor am Montag nachbörslich an der NASDAQ 11,86 Prozent auf 19,40 US-Dollar. Am Dienstag geht es vorbörslich dann um weitere 11,86 Prozent nach unten auf 19,40 US-Dollar. Daneben zeigte sich die Aktie von ON Semiconductor nachbörslich um 0,79 Prozent fester bei 35,90 US-Dollar. Sie steigt im vorbörslichen Geschäft zeitweise um 0,98 Prozent auf 35,97 US-Dollar.

