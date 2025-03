Gerücht bestätigt

In der Halbleiter-Branche könnte es zu einer milliardenschweren Übernahme kommen: Bereits seit dem Wochenende treiben Gerüchte um ein Übernahmeinteresse durch ON Semiconductor die Aktien von Allegro MicroSystems kräftig nach oben. Jetzt hat das Unternehmen bestätigt, dass es ein Angebot von ON Semi erhalten habe - was am Aktienmarkt erneut für kräftigen Auftrieb sorgt.

• Gerüchte um Übernahmeangebot für Allegro bewahrheiten sich

• ON Semi hat Bar-Angebot für Allegro vorgelegt

• Allegro MicroSystems hält Angebot für "unzureichend"

Wer­bung Wer­bung

Bereits seit dem Wochenende machen Berichte über ein mögliches Interesse von ON Semiconductor an Allegro MicroSystems die Runde. Wie "Bloomberg" am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, arbeite ON Semi bereits seit Monaten mit Beratern an einer potenziellen Übernahme. Nun haben sich die Spekulationen bestätigt: ON Semiconductor hat ein offizielles Übernahmeangebot für den Halbleiter-Spezialisten Allegro MicroSystems abgegeben.

ON Semiconductor macht Allegro ein Übernahmeangebot

Wie Allegro am heutigen Donnerstag per Pressemitteilung bekanntgab, habe das Unternehmen bereits am 12. Februar 2025 ein unaufgefordertes Angebot von ON Semi erhalten. Darin werde eine Übernahme vorgeschlagen und 35,10 US-Dollar pro Aktie in bar geboten. "Der Vorstand von Allegro prüfte das Angebot in Absprache mit seinen unabhängigen Finanz- und Rechtsberatern und kam zu dem Schluss, dass das Angebot unzureichend sei", heißt es von Seiten des Übernahmekandidaten jedoch weiter.

Wer­bung Wer­bung

Darüber hinaus wolle man zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben, so Allegro. Es ist also nicht klar, ob sich der Anbieter von integrierten Sensorschaltkreisen in aktiven Gesprächen mit dem größeren Wettbewerber ON Semi befindet, ob Allegro überhaupt offen für eine Übernahme ist oder welchen Preis man als ausreichend ansehen würde.

Allegro-Aktie im Aufwind - Bahnt sich ein Bieterkampf an?

An der Börse sorgt die Zurückweisung des ON-Angebots jedoch nicht für schlechte Laune - eher im Gegenteil. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel steigt die Allegro-Aktie am Donnerstag zeitweise um 10,12 Prozent auf 29,49 US-Dollar. Der Kurs liegt damit jedoch noch klar unter dem von ON Semi gebotenen Preis je Aktie von 35,10 US-Dollar.

Wer­bung Wer­bung

Bereits seit dem Aufkommen der ersten Gerüchte konnte die Allegro-Aktie kräftig anziehen: Seit Wochenbeginn ist das Papier um rund 20 Prozent gestiegen (Stand: Schlusskurs vom 5. März 2025). Die Marktkapitalisierung von Allegro liegt aktuell bei etwa 4,9 Milliarden US-Dollar, während ON Semiconductor an der Börse mit rund 19,6 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Womöglich spekulieren Allegro und die Aktionäre auch auf ein höheres Angebot oder gar einen Bieterkampf, da dem "Bloomberg"-Bericht zufolge auch andere Halbleiterhersteller Interesse an Allegro zeigen könnten. Insbesondere für Unternehmen, die ihre Kapazitäten im Automobilbereich ausbauen möchten, sei das Unternehmen interessant, so die Nachrichtenseite.

Redaktion finanzen.net