Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Montagnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 175,60 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 175,60 USD. In der Spitze büßte die Broadcom-Aktie bis auf 174,75 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 174,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 423.790 Broadcom-Aktien.

Bei 185,16 USD erreichte der Titel am 19.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,45 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.10.2023 bei 81,20 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Broadcom-Aktie im Durchschnitt mit 2.000,00 USD.

Am 05.09.2024 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2024 endete, vor. Broadcom vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,07 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.12.2024 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2024 4,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

