Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 176,37 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 176,37 USD zu. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 176,37 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,47 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 438.190 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei 185,16 USD markierte der Titel am 19.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 81,88 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 53,57 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,84 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 USD aus. Analysten bewerten die Broadcom-Aktie im Durchschnitt mit 2.000,00 USD.

Broadcom ließ sich am 05.09.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 13,07 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.12.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 4,84 USD im Jahr 2024 aus.

