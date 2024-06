Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 1.782,83 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 1.782,83 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 1.763,58 USD. Bei 1.800,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 336.824 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 19.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.851,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,86 Prozent Plus fehlen der Broadcom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 795,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 18,40 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 21,02 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.000,00 USD.

Am 12.06.2024 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,39 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 12,49 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,73 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.08.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2024 47,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

NVIDIA, AMD, Apple & Co. im Fokus: Welche KI-Aktie sich jetzt lohnen könnte

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel im Plus