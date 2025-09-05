Broadcom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Broadcom hat am 04.09.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,92 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 17,90 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net