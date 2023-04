Sehr seltener Börsenindikator schlägt an - Hat die Rally noch Luft nach oben?

• S&P 500 seit Mitte Oktober 2022 im Rally-Modus• Zweig-Breadth-Thrust-Indikator schlägt an• Treffsicheres Signal für einen Bullenmarkt

Angetrieben von der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Leitzinserhöhungen konnte der US-Aktienmarkt in diesem Jahr bisher zulegen - trotz Bankenbeben und Rezessionsängsten. Doch wie nachhaltig ist diese Rally? Einen Hinweis darauf könnte ein seltenes Börsensignal geben, das jüngst aufgetreten ist.

Bullishes Signal

Der Zweig-Breadth-Thrust-Indikator ist zum ersten Mal seit 2019 wieder aufgetreten. Darauf wies Ryan Detrick, Chief Market-Stratege bei der Carson Group, auf Twitter hin. In dem Tweet betonte er auch die beeindruckende Trefferquote dieses Indikators: So habe dieser zuvor seit 1950 nur 14 mal angeschlagen und jedes einzelne Mal sei der S&P 500, der den breiten US-Aktienmarkt widerspiegelt, ein Jahr später höher gestanden, und zwar durchschnittlich um über 23 Prozent.

The extremely rare Zweig Breadth Thrust just triggered.



It has only happened 14 other times since 1950 and the S&P 500 was higher a year later. every. single. time.



Up more than 23% on average a year later as well.



🎯🐂 pic.twitter.com/vnFeCRpgVD - Ryan Detrick, CMT (@RyanDetrick) April 9, 2023

Was ist der Zweig-Breadth-Thrust-Indikator?

Dieser technische Signalgeber, der sich mit "Breitenschub-Indikator" übersetzen lässt, misst die Stärke beziehungsweise Schwäche von Kursbewegungen am Aktienmarkt. Die Kennzahl setzt die Anzahl der Aktien, die in den vergangenen zehn Handelstagen an einer Börse - z.B. der NYSE - gestiegen sind ins Verhältnis zur Anzahl sämtlicher dort notierter Titel. Aus diesen Verhältnissen wird ein gleitender 10-Tage-Durchschnittswert, angegeben in Prozent, ermittelt.

Der Indikator signalisiert den Beginn eines möglichen neuen Bullenmarktes, wenn er innerhalb eines 10-Tage-Zeitraums von einem Niveau von unter 40 Prozent - was auf einen überverkauften Markt hindeutet - auf einen Wert von über 60 Prozent - entsprechend einem überkauften Markt - klettert. Das bedeutet, dass fast zwei Drittel der Aktien in den zehn vergangenen Handelstagen an der NYSE gestiegen sind und nur etwa ein Drittel gefallen ist. Dahinter steht der Gedanke, dass ein kräftig ansteigender Indexwert die Umschichtung hoher Geldmittel in Aktien binnen kurzer Zeit anzeigt und somit einen "breitenwirksamen Schub" der Aktienkurse ankündigt.

Entwickelt wurde der Breadth-Thrust-Indikator im Jahr 1973 vom US-Analysten Dr. Martin Zweig. Laut "Markets Insider" schlug der Zweig-Breadth-Thrust-Indikator letztmals Anfang 2019 an, und davor im Oktober 2015, Oktober 2013, Oktober 2011 sowie im März 2009. Wie das Finanzportal zudem berichtet, wurden bereits während der Bärenmarktrally im letzten Sommer mehrere Breadth-Thrust-Indikatoren beobachtet, aber keiner davon sei der Zweig-Breadth-Thrust-Indikator gewesen.

