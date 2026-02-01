DAX24.811 +0,1%Est506.001 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.370 -0,9%Bitcoin65.749 -1,5%Euro1,1795 ±0,0%Öl67,00 +1,0%Gold4.921 +5,6%
Bund kauft für 3,3 Mrd Euro Sperrminorität am Stromnetzbetreiber Tennet

03.02.26 15:27 Uhr

DOW JONES--Die Bundesrepublik beteiligt sich wie geplant mit einer Sperrminorität am größten deutschen Übertragungsnetzbetreiber Tennet. Die staatliche Förderbank KfW erwirbt für rund 3,3 Milliarden Euro eine Minderheitsbeteiligung von 25,1 Prozent an Tennet Deutschland, wie der niederländische Mutterkonzern mitteilte.

Die Investition stärke die Finanzlage von Tennet Deutschland als Eigentümer strategischer Infrastruktur in Deutschland, heißt es in der Mitteilung. Das Unternehmen betreibt ein Höchstspannungsstromnetz mit knapp 13.600 Kilometern Länge.

Die Transaktion folgt auf die im vergangenen September angekündigte Kapitalzusage in Höhe von 9,5 Milliarden Euro der drei großen institutionellen Investoren APG, GIC und NBIM, die insgesamt 46 Prozent an Tennet übernehmen wollen. Langfristig soll der Anteil der Tennet Holding an Tennet Deutschland dadurch auf 28,9 Prozent abgeschmolzen werden.

Tennet kann mit dem KfW-Erlös nun ein Gesellschafterdarlehen des niederländischen Staates von rund 3,3 Millionen Euro zurückzahlen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 09:28 ET (14:28 GMT)