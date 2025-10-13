Bund setzt Kupon für Emission neuer Bundesschatzanweisungen auf 2%

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Finanzagentur hat den Kupon für neue im Dezember 2027 fällig werdende Bundesschatzanweisungen auf 2 Prozent gesetzt, wie die Bundesbank am Montag mitteilte. Zu der anstehenden Auktion wurden folgende Details bekannt:

Auktionstag 14. Oktober 2025

Emission 2%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 16. Dezember 2027

Volumen 5,5 Mrd EUR

Wertstellung 16. Oktober 2025

