Bund setzt Kupon für Emission neuer Bundesschatzanweisungen auf 2%
13.10.25 09:58 Uhr
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Finanzagentur hat den Kupon für neue im Dezember 2027 fällig werdende Bundesschatzanweisungen auf 2 Prozent gesetzt, wie die Bundesbank am Montag mitteilte. Zu der anstehenden Auktion wurden folgende Details bekannt:
Auktionstag 14. Oktober 2025
Emission 2%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 16. Dezember 2027
Volumen 5,5 Mrd EUR
Wertstellung 16. Oktober 2025
October 13, 2025 03:58 ET (07:58 GMT)