Bund setzt Kupon für Emission neuer Bundesschatzanweisungen auf 2%

13.10.25 09:58 Uhr

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Finanzagentur hat den Kupon für neue im Dezember 2027 fällig werdende Bundesschatzanweisungen auf 2 Prozent gesetzt, wie die Bundesbank am Montag mitteilte. Zu der anstehenden Auktion wurden folgende Details bekannt:

===

Auktionstag 14. Oktober 2025

Emission 2%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 16. Dezember 2027

Volumen 5,5 Mrd EUR

Wertstellung 16. Oktober 2025

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 03:58 ET (07:58 GMT)