DAX23.652 +1,3%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,42 +0,6%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl68,16 +0,4%Gold3.667 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 PUMA 696960 Aumovio AUM0V1 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Continental 543900
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Amazon, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Meta-Aktie profitiert: Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor Meta-Aktie profitiert: Facebook-Konzern stellt Brille mit Anzeige im Glas vor
Pivotal-Point Nachverfolgung Pure Storage: Erfolg im Abo-Geschäft und steigende Nachfrage nach Flash-Speicher! Pivotal-Point Nachverfolgung Pure Storage: Erfolg im Abo-Geschäft und steigende Nachfrage nach Flash-Speicher!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Bundesbank: Deutsches BIP könnte im 3Q leicht steigen

18.09.25 11:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft könnte nach Einschätzung der Bundesbank im dritten Quartal dank einer robusten Industrie und eines steigenden Privatkonsums wachsen. "Die deutsche Wirtschaft zeigt sich in einem schwierigen Umfeld relativ robust. Insgesamt könnte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal 2025 aus heutiger Sicht leicht steigen", heißt es im aktuellen Monatsbericht.

Wer­bung

Die Investitionsbedingungen der Unternehmen sind nach Aussage der Bundesbank angesichts einer schwachen Wettbewerbsfähigkeit und einer niedrigen Kapazitätsauslastung weiterhin ungünstig. "Dennoch, und trotz der zusätzlichen Belastungen durch die neuen US-Zölle, zeichnet sich im dritten Quartal kein größerer Dämpfer für die Industrie ab. Sie könnte im Gegenteil sogar positiv zum BIP-Wachstum beitragen", analysiert die Bundesbank. Der sich im Juli abzeichnende gute Einstieg ins dritte Quartal dürfte zwar nicht gehalten werden, in Kombination mit den Frühindikatoren spreche er dennoch für ein Produktionsplus im Quartalsmittel.

Der private Konsum wird laut Bundesbank leicht zulegen. "Der Arbeitsmarkt liefert derzeit keine stärkeren Impulse in Form steigender Beschäftigung, und das bislang kräftige Lohnwachstum dürfte nachlassen", so die Bundesbank. In der Dienstleistungsbranche (ohne Handel) zeichne sich eine Seitwärtsbewegung ab.

Sie rechnet damit, dass die Inflation bis Jahresende um die Marke von 2 Prozent schwanken wird.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 06:00 ET (10:00 GMT)