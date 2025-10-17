DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.291 ±-0,0%Top 10 Crypto14,71 -1,4%Nas22.622 +0,3%Bitcoin91.787 -0,7%Euro1,1679 -0,1%Öl61,10 +0,1%Gold4.212 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht
Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

Bundesbankpräsident Nagel: Goldreserven bleiben in den USA

17.10.25 17:07 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Bundesbank will deutsche Goldreserven trotz des hohen Goldpreises nicht verkaufen und in den USA belassen. "Gold bleibt ein Vertrauensanker und deswegen wird sich an dieser Position der Bundesbank nichts ändern, auch wenn der Goldpreis sich so entwickelt hat, wie er hat", sagte Bundesbankchef Joachim Nagel am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington.

Wer­bung

Es gebe auch keinen Grund zur Sorge um die bei der US-Notenbank Fed in New York gelagerten Reserven, betonte er. Die Bundesbank führe regelmäßig Inspektionen durch und nehme Stichproben. "Es ist vorhanden, es ist echt und es ist in vollständiger Übereinstimmung mit dem, was wir in unseren Büchern haben." Es sei auch eine Frage der Risikostreuung, das deutsche Gold an unterschiedlichen Standorten zu lagern.

Der Goldpreis ist seit Wochen im Höhenflug und knackt Rekorde. Im Jahresverlauf zog er inzwischen um 67 Prozent an. Ein Grund für den starken Anstieg ist, dass Gold bei vielen Investoren als sicherer Hafen in Zeiten der Unsicherheit und hoher Staatsverschuldung gilt. Zudem gilt die Spekulation auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA als wichtiger Treiber./tam/DP/jsl