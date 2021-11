AIXTRON-Aktie rutscht ab: Berenberg reduziert Ziel für AIXTRON

Der Ausrüster für die Halbleiterindustrie AIXTRON profitiere zwar von hohen Auftragseingängen, der Schwung dürfte hierbei aber vorerst nachlassen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie kürzte ihre Schätzungen, glaubt aber weiter an die langfristigen Potenziale des Unternehmens.

Chartbild von AIXTRON trübt sich weiter ein

Das Chartbild von AIXTRON hat sich am Mittwoch nach dem Rutsch unter inzwischen beide 200-Tage-Linien massiv eingetrübt. Die Papiere des Anlagenbauers für die Halbleiter-Industrie fielen via XETRA um gut 9 Prozent auf 18,24 Euro zurück. Damit ist die Kurslücke aus dem Juni geschlossen. Damals hatte das Unternehmen mit einer Prognoseerhöhung noch für Begeisterung gesorgt. Seit Ende August bei einem Zehnjahreshoch von 26,60 Euro ist sie aber verflogen.

/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 18:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: AIXTRON SE