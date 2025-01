BYD Aktie News: BYD am Nachmittag auf rotem Terrain

BYD im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 33,52 USD nach.

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 33,52 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die BYD-Aktie bis auf 32,50 USD. Bei 34,29 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt wechselten 35.102 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 42,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 20,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,65 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 3,41 HKD aus.

Am 30.10.2024 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,35 HKD gegenüber 3,87 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 214,39 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,00 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Am 26.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2024 auf 13,09 CNY je Aktie.

