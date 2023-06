C3ai A Aktie News: C3ai A tendiert am Mittag südwärts

Die C3ai A-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 32,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die C3ai A-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,82 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,40 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.080 C3ai A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2023 auf bis zu 44,19 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,75 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 70,08 Prozent würde die C3ai A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

C3ai A ließ sich am 31.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 72,41 USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69,77 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.08.2023 erfolgen.

Laut Analysten dürfte C3ai A im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,300 USD einfahren.

