CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,72 EUR ab.

Um 09:00 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 27,72 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 27,72 EUR. Bei 27,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 195 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 30,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,30 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 394,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,35 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,37 EUR je CANCOM SE-Aktie.

