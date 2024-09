CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 27,42 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,42 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.352 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. 24,00 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 28,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 13.08.2024. Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 394,74 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 329,35 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

