CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagvormittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 29,90 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 29,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 29,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.296 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 13,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 28,90 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 36,94 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte CANCOM SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 317,68 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 440,60 Mio. EUR ausgewiesen.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Am 13.08.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

