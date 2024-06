CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Mittag kräftig

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,5 Prozent auf 31,72 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:37 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 31,72 EUR. Bei 32,28 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 52.968 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 32,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (21,26 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,44 EUR an.

CANCOM SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Handelsende

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge