CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 26,60 EUR nach.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 26,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 26,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.452 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,69 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2024 auf bis zu 21,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 25,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 30,80 EUR angegeben.

CANCOM SE gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

