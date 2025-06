CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verliert am Dienstagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 28,75 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 28,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.372 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,00 EUR) erklomm das Papier am 06.07.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 35,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,80 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 13.05.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ebenfalls ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 410,55 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,26 EUR je Aktie.

