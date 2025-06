CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Dienstagvormittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 29,05 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 29,05 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 29,05 EUR. Mit einem Wert von 29,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.271 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 34,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,22 EUR am 12.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 30,80 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 13.05.2025 vor. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CANCOM SE mit 0,29 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

