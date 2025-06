CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagmittag mit Einbußen

CANCOM SE im Blick

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 29,40 EUR.

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 29,40 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,40 EUR ab. Bei 30,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.241 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. 15,65 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 38,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,80 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 13.05.2025. CANCOM SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,29 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,82 Prozent auf 410,55 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 präsentieren. Am 18.08.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

