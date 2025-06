Nächste Phase

Novo Nordisk-Aktie gefragt: Novo Nordisk bereitet Phase-3-Studie mit Amycretin vor

13.06.25 10:41 Uhr

Novo Nordisk macht den nächsten Schritt: Das Unternehmen will mit seinem Wirkstoff Amycretin in subkutaner und oraler Form in die dritte klinische Phase starten.

Wer­bung

• Phase-3-Start für Amycretin in subkutaner und oraler Form geplant

• Entscheidung basiert auf Rückmeldung von Zulassungsbehörden zu Phase-2-Ergebnissen

• Amycretin wird zum Gewichtsmanagement eingesetzt Wer­bung Wer­bung



Amycretin geht in Phase 3 Der Pharmakonzern Novo Nordisk plant, seinen Wirkstoffkandidaten Amycretin in subkutaner und oraler Form zum Gewichtsmanagement in die dritte Studienphase zu überführen. Die Entscheidung stützt sich auf Rückmeldungen von Zulassungsbehörden im Anschluss an die Phase-2-Interaktionen, erklärt das Unternehmen. "Wir sind sehr erfreut, dass die Rückmeldungen der Zulassungsbehörden es uns ermöglicht haben, subkutanes und orales Amycretin zur Gewichtsregulierung in die Phase 3 zu bringen", wird Martin Lange, Executive Vice President für Entwicklung bei Novo Nordisk, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. "Wir sind von dem Amycretin-Molekül begeistert, und dies ist ein wichtiger Schritt nach vorn. Wir freuen uns darauf, weitere Informationen über die Gestaltung des Phase-3-Programms zu geben." Der Start der Phase-3-Studie ist für das erste Quartal 2026 geplant. Im Fokus stehen Erwachsene mit Übergewicht oder Adipositas. Wer­bung Wer­bung Hintergrund zu Amycretin Amycretin ist ein neuartiger Wirkstoff, der sowohl die GLP-1- als auch die Amylin-Rezeptoren anspricht. Er wurde von Novo Nordisk speziell für die Behandlung von Übergewicht, Adipositas und Typ-2-Diabetes entwickelt und soll sowohl als Injektion als auch in Tablettenform verabreicht werden können. In der Phase-1-Studie zur oralen Verabreichung untersuchte Novo Nordisk verschiedene Dosierungen von bis zu zweimal 50 mg bei Menschen mit Übergewicht oder Adipositas bei einer Behandlungsdauer von bis zu 12 Wochen. Für die subkutane Variante lief eine kombinierte Phase 1b/2a-Studie, die sowohl die Sicherheit, die Verträglichkeit, den Weg des Arzneimittels im Körper und die Wirkung unterschiedlicher Dosierungen über einen Zeitraum von bis zu 36 Wochen prüfte. Wer­bung Wer­bung Novo Nordisk-Aktie gefragt Die Novo Nordisk-Aktie legt am Freitag in Dänemark zeitweise 2,41 Prozent auf 531,70 Dänische Kronen zu. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine allerdings rund 15 Prozent an Wert verloren. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com