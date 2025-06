Nahostkonflikt im Blick

Nach dem Angriff Israels auf den Iran setzt sich der schwache Wochentrend bei Airlines und Tourismuswerten fort. Rüstungswerte hingegen schlagen nach oben aus.

Die Aktien von TUI erreichten mit etwa 6,22 Euro das tiefste Niveau seit Mitte April nach einem Wochenminus von fast 14 Prozent. Zuletzt geht es via XETRA zeitweise 2,8 Prozent auf 6,38 Euro nach unten.

Tags zuvor hatten die sich bereits androhende Eskalation im Nahen Osten und der Flugzeugabsturz in Indien bereits für Katerstimmung gesorgt. Bei der Lufthansa beträgt das Wochenminus 7 Prozent, nachdem sie am Mittwoch noch ein Hoch seit März erreicht hatten. Insgesamt sei die Gefahr eines Kriegs im Nahen Osten jedoch das am meisten unterbewertete Risiko gewesen - bis heute, kommentierte der Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA 3,39 Prozent tiefer bei 6,84 Euro.

Rüstungswerte ziehen an

Papiere von Rüstungswerten waren indes am Freitag als DAX- und MDAX-Spitzenreiter gesucht. So drehten die zuletzt unter Gewinnmitnahmen leidenden Aktien von Rheinmetall auf Wochensicht zwischenzeitlich etwas ins Plus. Via XETRA steigt sie am Freitag zeitweise 0,97 Prozent auf 1.765,00 Euro. Über die 21-Tage-Linie schafften sie es dann aber nicht. Auch HENSOLDT holten ihr Wochenminus kurzzeitig auf, es geht hier 1,33 Prozent auf 95,55 Euro nach oben, RENK klettern derweil 0,23 Prozent auf 71,02 Euro.

