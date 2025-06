Nahostkonflikt im Blick

Israelische Angriffe auf Irans Atomanlagen haben den Ölpreis in der Nacht stark ansteigen lassen und auf den höchsten Stand seit Januar getrieben.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kletterte in der Nacht um bis zu 13 Prozent auf 78,50 Dollar und damit den höchsten Stand seit Januar.

Im Handelsverlauf gab der Brent-Preis einen Teil der Gewinne wieder ab, legte aber immer noch um 6,28 US-Dollar auf 75,64 Dollar zu. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli zog ebenfalls um etwas mehr als neun Prozent oder 6,42 Dollar auf 74,45 Dollar an. Zwischenzeitlich hatte das Plus bei 14 Prozent gelegen.

Israel hat in der Nacht mit einem Großangriff auf iranische Städte und Atomanlagen begonnen. Der Abzug von US-Botschaftspersonal aus dem Nachbarland Irak hatte am Vortag bereits Hinweise auf einen bevorstehenden Schlag gegeben. Im Zuge des israelischen Großangriffs ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) eine der wichtigsten iranischen Atomanlagen zum Ziel geworden.

Preissprung bei Erdgas

Der Preis für Erdgas ist nach dem Angriff Israels auf Ziele im Iran deutlich gestiegen. Zum Handelsauftakt am Freitag sprang die Notierung für den richtungweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis auf 38,24 Euro je Megawattstunde (MWh). Das sind fast fünf Prozent mehr als am Vortag und der höchste Preis seit Anfang April.

In den ersten Handelsminuten fiel der Gaspreis wieder etwas zurück und wurde zuletzt bei 37,67 Euro gehandelt und damit mehr als einen Euro höher als am Vortag. Ursache für den Preissprung an den Rohstoffmärkten ist ein israelischer Militärschlag gegen den Iran. Neben dem Preis für Erdgas sind auch die Notierungen für Rohöl kräftig gestiegen.

Der Abzug von US-Botschaftspersonal aus dem Nachbarland Irak hatte am Vortag bereits Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff gegeben. Im Zuge des israelischen Angriffs ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) eine der wichtigsten iranischen Atomanlagen zum Ziel geworden. Zuletzt hat der Iran nach israelischen Angaben mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel geschickt.

Für die weiteren Reaktionen an den Finanzmärkten werde entscheidend sein, wie stark der Iran zurückschlagen werde, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Dekabank. Zudem werde auch viel davon abhängen, ob der Iran auch US-Ziele ins Visier nehmen werde, dem engsten Verbündeten Israels.

