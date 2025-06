CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich CANCOM SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 30,00 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 30,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 30,00 EUR. Bei 30,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43 Stück gehandelt.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Bei einem Wert von 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 29,27 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,80 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 440,60 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte CANCOM SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

